Майк Тайсон: «Пока Джейк продолжает говорить, я продолжаю тренироваться. Собираюсь его трахнуть»
Майк Тайсон продолжает подготовку к боксерскому поединку против Джейка Пола.
«Пока Джейк продолжает говорить, я продолжаю тренироваться. Собираюсь его трахнуть», – написал Майк Тайсон в соцсетях.
Поединок Майка Тайсона и Джейка Пола состоится 16 ноября в Арлингтоне (США).
Опубликовал: Арсен Ахметгалиев
Источник: инстаграм Майка Тайсона
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости