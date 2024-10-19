Майк Тайсон: «Пока Джейк продолжает говорить, я продолжаю тренироваться. Собираюсь его трахнуть»

Майк Тайсон продолжает подготовку к боксерскому поединку против Джейка Пола.

«Пока Джейк продолжает говорить, я продолжаю тренироваться. Собираюсь его трахнуть», – написал Майк Тайсон в соцсетях.

Поединок Майка Тайсона и Джейка Пола состоится 16 ноября в Арлингтоне (США).

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