Нганну – Полу: «Тайсон надерет тебе задницу. Он особенный»

Фрэнсис Нганну обратился к Джейку Полу перед его боем с Майком Тайсоном

«Я действительно считаю, что Майк надерет тебе задницу. Послушай, я видел, как он двигается – он лично показывал мне комбинации. Он приказывал мне следить за работой ног, а я отвечал: «Успокойся, придержи коней».

Он все еще в форме и точно побьет тебя. Речь идет про Майка – он особенный. Таких больше нет», – сказал тяжеловес PFL Фрэнсис Нганну .

Поединок между Тайсоном и Полом запланирован на 15 ноября.

Джейк Пол: «Нганну сказал мне, что Тайсон нокаутирует меня. Посмотрим»

Майк Тайсон подерется с Джейком Полом в 58 лет – это безумие. У него вообще есть шансы?