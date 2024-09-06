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Нганну – Полу: «Тайсон надерет тебе задницу. Он особенный»

Фрэнсис Нганну обратился к Джейку Полу перед его боем с Майком Тайсоном

«Я действительно считаю, что Майк надерет тебе задницу. Послушай, я видел, как он двигается – он лично показывал мне комбинации. Он приказывал мне следить за работой ног, а я отвечал: «Успокойся, придержи коней».

Он все еще в форме и точно побьет тебя. Речь идет про Майка – он особенный. Таких больше нет», – сказал тяжеловес PFL Фрэнсис Нганну.

Поединок между Тайсоном и Полом запланирован на 15 ноября.

Джейк Пол: «Нганну сказал мне, что Тайсон нокаутирует меня. Посмотрим»

Майк Тайсон подерется с Джейком Полом в 58 лет – это безумие. У него вообще есть шансы?

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Fighting
logoМайк Тайсон
logoбокс
logoФрэнсис Нганну
logoДжейк Пол
Тайсон - Пол
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