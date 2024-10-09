Пол – Тайсону: «Если продержишься со мной больше четырех раундов, я дам тебе $5 млн. Если нет – ты должен сделать татуировку с надписью «Я люблю Джейка Пола»

Джейк Пол предложил Майку Тайсону пари на $5 млн.

«Майки, если продержишься со мной больше четырех раундов, я дам тебе еще $5 млн. Но если нет, то ты должен сделать татуировку с надписью «Я люблю Джейка Пола ». По рукам или нет?» – сказал блогер Джейк Пол.

Боксерский поединок между Джейком Полом и Майком Тайсоном продет 15 ноября в Далласе.

Майк Тайсон подерется с Джейком Полом в 58 лет – это безумие. У него вообще есть шансы?