Роган − о бое Тайсона и Пола: «Даже 58-летний Майк может отправить твою голову в другое измерение»

Джо Роган считает, что Майк Тайсон может нокаутировать Джейка Пола

«58 лет − это 58 лет, без разницы, что ты принимаешь. Ему все еще 58 лет. Но даже 58-летний Майк Тайсон − это не твой 50-летний сосед.

Это другой человек. Он все еще может отправить твою голову в другое измерение, если попадет.

Но вопрос в другом: сможет ли он поймать 28-летнего парня, который находится на пике карьеры и проводит профессиональные бои?» − сказал комментатор UFC Джо Роган .

Рассел Кроу: «Я боюсь, что старый Тайсон вернется из-за боя с Полом. Он был устращающим. Надеюсь, что никто не пострадает»

Тайсон подтвердил, что подерется с Джейком Полом 15 ноября