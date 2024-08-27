Роган − о бое Тайсона и Пола: «Даже 58-летний Майк может отправить твою голову в другое измерение»
Джо Роган считает, что Майк Тайсон может нокаутировать Джейка Пола
«58 лет − это 58 лет, без разницы, что ты принимаешь. Ему все еще 58 лет. Но даже 58-летний Майк Тайсон − это не твой 50-летний сосед.
Это другой человек. Он все еще может отправить твою голову в другое измерение, если попадет.
Но вопрос в другом: сможет ли он поймать 28-летнего парня, который находится на пике карьеры и проводит профессиональные бои?» − сказал комментатор UFC Джо Роган.
Рассел Кроу: «Я боюсь, что старый Тайсон вернется из-за боя с Полом. Он был устращающим. Надеюсь, что никто не пострадает»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: подкаст Джо Рогана
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