Тайсон – о своей «второй личности»: «Железный Майк» вернулся. Это происходит каждый раз, когда я выпиваю или готовлюсь к бою. Он снова здесь»

Теги Майк Тайсон бокс Джейк Пол Бокс/MMA/UFC

Тайсон объявил, что «Железный Майк» вернулся.

«Я всегда осторожен, когда выходит «Железный Майк». Каждый раз, когда я выпиваю или готовлюсь к бою, он возвращается. Я порву наручники.

К сожалению, мне приходится драться и быть этим парнем. Я хотел бы остановить его. Но он меня преследует. Я хотел бы остановить этого парня. Я хотел бы, чтобы он умер, но он снова здесь», – заявил бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон.

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2 комментария
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Нам нужен тот самый старый-молодой неистовый Тайсон в бою с выскочкой и болтуном Полом, а после можно и чаю с мятой попить с миролюбивой улыбкой, старина Майк)
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Напился что-ли железный майки
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