Тайсон – о своей «второй личности»: «Железный Майк» вернулся. Это происходит каждый раз, когда я выпиваю или готовлюсь к бою. Он снова здесь»
Тайсон объявил, что «Железный Майк» вернулся.
«Я всегда осторожен, когда выходит «Железный Майк». Каждый раз, когда я выпиваю или готовлюсь к бою, он возвращается. Я порву наручники.
К сожалению, мне приходится драться и быть этим парнем. Я хотел бы остановить его. Но он меня преследует. Я хотел бы остановить этого парня. Я хотел бы, чтобы он умер, но он снова здесь», – заявил бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон.
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