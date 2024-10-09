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Шон О’Мэлли: «Если монобровь и Мераб не подерутся до конца года, я подерусь с Мерабом в марте»

Шон О’Мэлли хочет провести реванш с Двалишвили в марте-2025.

«Если монобровь [Умар Нурмагомедов] и Мераб не подерутся до конца года, я подерусь с Мерабом в марте», – написал в соцсетях экс-чемпион в легчайшем весе Шон О’Мэлли.

Шон О’Мэлли и Мераб Двалишвили дрались на UFC 306 – в титульном поединке Двалишвили победил единогласным решением судей.

«Я 12 лет работал без выходных». Мераб отобрал пояс UFC у О’Мэлли, но не хочет драться с братом Хабиба

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: твиттер Шона О’Мэлли
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