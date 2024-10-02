Умар − о словах Мераба про бой в марте: «Ты знаешь, что тогда будет Рамадан, поэтому настаиваешь на этой дате»

Умар Нурмагомедов ответил Мерабу Двалишвили.

«Эй, Мераб. Ты знаешь, что Рамадан в марте. Понимая это, ты настаиваешь на бое в марте, еще предлагаешь бой в феврале, когда турнир пройдет в Австралии, куда нас не поставят.

В январе будет турнир в Лос-Анджелесе − давай подеремся там, времени на подготовку достаточно. Хватит искать оправдания.

Давай дадим людям то, чего они хотят. Все, кто следят за нашим весом, хотят увидеть этот бой», − написал в соцсетях боец UFC легчайшего веса Умар Нурмагомедов .

Мераб – о защите титула против Умара: «Возможно, в феврале или марте»

Умар − о Мерабе: «У него нет других вариантов. Я − следующий»