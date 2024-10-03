Анкалаев − о словах Уайта: «Я ценю это, но сейчас думаю только о Ракиче»
Магомед Анкалаев отреагировал на слова Даны Уайта.
«Ценю, что Дана Уайт назвал меня следующим претендентом на титул, если я выиграю в следующем бою.
Но мой фокус сейчас только на Александре Ракиче. Мне нужна впечатляющая победа. Все остальное не имеет значения», − написал в соцсетях полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев, который 26 октября подерется с Александром Ракичем в Абу-Даби.
Бой Анкалаева и Ракича будет претендентским (ТАСС)
Уайт – о титульном бое Анкалаева: «Если он выйдет и покажет невероятное выступление, а Перейра останется чемпионом, то будет следующим»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Магомеда Анкалаева
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