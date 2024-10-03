Бой Анкалаева и Ракича будет претендентским (ТАСС)

Магомед Анкалаев получит титульный бой в случае победы над Александром Ракичем.

«Поединок фактически является претендентским. Магомед в случае победы должен драться за титул», − цитирует ТАСС источника в команде Магомеда Анкалаева , который 26 октября в Абу-Даби подерется с Александром Ракичем .

Уайт – о титульном бое Анкалаева: «Если он выйдет и покажет невероятное выступление, а Перейра останется чемпионом, то будет следующим»

Анкалаев – о словах Перейры про скучный стиль: «У Алекса шесть нокаутов в UFC, как и у меня. Он знает, почему дерется не со мной, а с восьмым номером рейтинга»