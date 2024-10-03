Бой Анкалаева и Ракича будет претендентским (ТАСС)
Магомед Анкалаев получит титульный бой в случае победы над Александром Ракичем.
«Поединок фактически является претендентским. Магомед в случае победы должен драться за титул», − цитирует ТАСС источника в команде Магомеда Анкалаева, который 26 октября в Абу-Даби подерется с Александром Ракичем.
Уайт – о титульном бое Анкалаева: «Если он выйдет и покажет невероятное выступление, а Перейра останется чемпионом, то будет следующим»
Анкалаев – о словах Перейры про скучный стиль: «У Алекса шесть нокаутов в UFC, как и у меня. Он знает, почему дерется не со мной, а с восьмым номером рейтинга»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ТАСС
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