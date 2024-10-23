Магомед Анкалаев: «Если Перейре нужны будут деньги, то отдам все, что будет в кармане»

Магомед Анкалаев не против помочь Перейре деньгами, если тот будет нуждаться.

«У меня есть люди, которые управляют кофейней, они придумали, я даже не интересовался. Просто увидел на фотках, что собирают на лечение. Если нужда будет Алексу Перейре на лечение – что было бы в кармане, я бы все закинул бы ему», – сказал Магомед Анкалаев .

На UFC 308 Магомед Анкалаев встретится с Александром Ракичем.

Новый соперник Анкалаева – двухметровый ударник с солидной борьбой. Даже с Перейрой было бы проще