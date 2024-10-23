Новый соперник Анкалаева – двухметровый ударник с солидной борьбой. Даже с Перейрой было бы проще

Как справиться с Ракичем?

Новый поединок Магомеда Анкалаева – снова не за титул. На UFC 308 он встретится с пятым номером полутяжелого веса Александром Ракичем . За последние 2,5 года Ракич провел всего два поединка и оба проиграл.

Очень простой вариант для Анкалаева? Ну нет.

Ракич – высоченный профильный кикбоксер. Его сила – лоу-кики и мощнейшие удары

Александр Ракич начал карьеру в единоборствах с кикбоксинга, а потом записался на бокс. К 20 годам он провел более 40 поединков в кикбоксинге, после чего перешел в ММА. Карьера Ракича в смешанных единоборствах стартовала с поражения в 2011-м, после которого он собрал серию из 12 побед, завершившуюся лишь спорным поражением от Волкана Оздемира в 2019-м.

У Ракича сумасшедшая антропометрия. По росту (196 см) и размаху рук (198 см) он обходит почти всех соперников в дивизионе. Но при совсем не маленьком росте даже для полутяжелой весовой категории Ракич почти не уступает более низким бойцам в силе, ловкости и резкости.

Девять нокаутов в 16 победных поединках – следствие комбинации существенной силы, высокого роста и базы в кикбоксинге и боксе. Самые мощные удары руками Ракича – хуки, которые он часто использует на ближней дистанции. Но нокаутировать он может любым ударом из любого положения.

Девин Кларк проверил:

Ракич бьет тыльной стороной руки после неудачного лоу-кика

Пропустив удар, Кларк теряет ориентацию в пространстве и падает на настил

Если вы посмотрите поединки Ракича, то не сразу признаете в нем бывшего боксера. У него редко проходят классические боксерские комбинации, завершающиеся прямыми ударами, как двойка или «почтальон», но запредельные по силе дуговые удары. Правый оверхенд, левый чек-хук, апперкот с задней руки – такими панчами он наносит огромное количество урона соперникам. Правда, они не всегда доходят.

Большое количество промахов отражается в статистике. У Ракича лишь 50% точных попаданий (меньше в топ-5 полутяжелого веса нет ни у кого), но достаточно высокий темп ударов – 4,26 удара в минуту (больше, чем у Анкалаева и Блаховича).

Главная сила Ракича – удары ногами. Преимущество в антропометрии позволяет ему беспрепятственно пробивать соперника лоу-киками даже с дальней ноги. Они получаются очень сильными и точными: Ракич часто выцеливает область под коленом соперника, наименее защищенную мышцами.

Такие снайперские калф-кики лишают соперника подвижности и легко выводят из равновесия – как было против Энтони Смита:

Ракич пробивает лоу-кик в область колена, Смит ухудшает положение, отворачивая ногу от удара

После чего теряет равновесие и падает

Ракич очень мощно проходит и по верхним этажам. Если лоу-кики он часто пробивает вне комбинаций, то удары в голову и корпус удачно миксует с размашистыми боковыми и апперкотами.

Навыки Ракича в стойке лучше всего работают, когда он дерется первым номером, поджимая соперника к клетке. В такие моменты он атакует лоу-киками и прямыми ударами руками, от которых уже сложно куда-то уйти. Когда Ракич чувствует, что оппонент ограничен в движении, то немного сближается и пробивает боковыми ударами.

На близкой дистанции Ракич работает менее дисциплинированно. Он много рискует, не держит руки у лица, из-за чего пропускает приличное количество ударов. Иногда Ракич вспоминает о защите и подключает футворк: на челноке уходит от атаки соперника и отвечает на обратном скачке.

Получается неплохо. Вот пример из боя против Тиаго Сантоса:

Сантос заходит на атаку, Ракич оттягивается

И контратакует жестким джебом

Защита Ракича строится на простых приемах. Оттяжки, отходы на ногах – классический набор высокого ударника. Блок слабоват – Ракич редко держит руки прямо около лица, из-за чего обычно блокирует лишь хай-кики и размашистые удары руками.

Интересно, что профильный кикер Ракич сам очень слабо защищается от лоу-киков. Этот пробел привел уже к двум травмам: огромной гематоме на колене против Оздемира и повреждению крестообразных связок против Блаховича.

Борьба Ракича удивительно хороша. Он удерживал одного из лучших джитсеров дивизиона в партере 12 минут

Чаще всего выходцы из кикбоксинга хороши лишь в защитной борьбе. Яркий пример – Исраэль Адесанья, максимально прокачавший защиту от тейкдаунов у стенки и научившийся достаточно неплохо работать в партере. Есть кикеры, которые благодаря удачи матчмейкинга и исключительной работе в стойке пробиваются на верхушку рейтингов вовсе без хороших навыков борьбы. Как Алекс Перейра или Стивен Томпсон.

Ракич – исключение. В UFC он гораздо чаще использует атакующую борьбу, чем защитную. 0,76 тейкдаунов за поединок – очень неплохие показатели для базового ударника. Особенность борьбы Ракича – подавляющее большинство тейкдаунов он провел после подхвата ноги соперника:

Ракич подхватывает ногу Оздемира, разворачивается и делает подсечку спиной к сопернику

Что еще более важно, Ракич очень собранно и рассудительно действует в партере. Обычно он не форсирует переходы из позиции в позицию, понимая, что может подставиться под свип или болевой прием от более опытных грэпплеров. Ракич хорошо удерживается в гарде соперника, спокойно набирая очки за контроль в партере и урон от граунд-энд-паунда.

Уверенность Ракича на земле сохраняется даже против серьезных грэпплеров. Например, в поединке против Энтони Смита, одного из лучших джитсеров полутяжелого веса, он провел в контроле сверху больше 12 минут, не позволив опытному сопернику себя свипнуть. Очень сильный перформанс.

За девять последних поединков базовый кикбоксер Ракич показал гораздо больше эпизодов атакующей борьбы, чем оборонительной. Первый соперник в UFC, Франсимар Баррозу, пробовал нагрузить его большим объемом тейкдаунов, но в итоге оформил лишь два перевода из 14, проведя в контроле всего 1,5 минуты. В остальных восьми поединках в UFC Ракич пропустил один тейкдаун из семи попыток. Не очень большая выборка.

Про оборонительное джиу-джитсу информации не больше. Против Баррозу он показал умение быстро подниматься в стойку из позиции снизу – и, в общем-то, все. Судя по атакующим действиям Ракича, кажется, что он неплох и в защите, но это лишь догадка.

Как пройдет бой против Анкалаева?

За исключением Анкалаева, Александр Ракич – наиболее разносторонний боец в топ-5, при этом находящийся в топовых физических кондициях (в отличие от, например, 41-летнего Блаховича). Вернувшись после тяжелой травмы и долгого простоя на UFC 300, Ракич достойно провел поединок против Иржи Прохазки, уступив лишь из-за необъяснимой стойкости и жесткости соперника.

В поединке против Ракича Анкалаеву прежде всего стоит опасаться ядерных лоу-киков, ведь сценарий боя против Яна Блаховича может легко повториться. Важно, что в этот раз соперник выше и резче – значит, его удары будут еще более быстрыми и неуловимыми.

Прессингующий стиль Анкалаева может неплохо сработать против высокого кикера. Единственное – важно не просто прессинговать, а реально инициировать действие. Необходимо сокращать дистанцию и вынуждать Ракича открываться – именно так победил Прохазка.

Сократив дистанцию, важно не сосредотачиваться на ударке. Как бы Ракич не был атлетичен и силен в грэпплинге, Анкалаев точно способен завалить и удержать его в партере. Да, хочется впечатлить промоушен и победить нокаутом, но совсем не использовать борьбу – слишком рискованная стратегия. Не нужно лишать себя важного козыря в поединке против опасного соперника.

Анкалаев считает, что победит Перейру даже в стойке – предлагает 15 минут драться без борьбы. Борщит?

Фото: eastnews.ru /Kamran Jebreili