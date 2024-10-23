Макс Холлоуэй: «Топурия не заслужил драки в центре октагона»

Макс Холлоуэй не будет драться в центре октагона с Илией Топурией.

«В этом просто нет смысла. В конце концов, я не думаю, что он этого заслуживает. Это право нужно заслужить. Я не думаю, что он заслужил это право. Этот парень – подражатель.

Вы знаете, кого он копирует. Вплоть до татуировок, ауры, того, как он подходит к боям», – сказал Макс Холлоуэй .

Илия Топурия недавно предложил Максу Холлоуэю провести первые 10 секунд боя в центре октагоне и беспощадно подраться.

На турнире UFC 308 в главном событии вечера Илия Топурия и Макс Холлоуэй подерутся за титул UFC в полулегком весе.

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