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Макс Холлоуэй: «Топурия не заслужил драки в центре октагона»

Макс Холлоуэй не будет драться в центре октагона с Илией Топурией.

«В этом просто нет смысла. В конце концов, я не думаю, что он этого заслуживает. Это право нужно заслужить. Я не думаю, что он заслужил это право. Этот парень – подражатель.

Вы знаете, кого он копирует. Вплоть до татуировок, ауры, того, как он подходит к боям», – сказал Макс Холлоуэй.

Илия Топурия недавно предложил Максу Холлоуэю провести первые 10 секунд боя в центре октагоне и беспощадно подраться.

На турнире UFC 308 в главном событии вечера Илия Топурия и Макс Холлоуэй подерутся за титул UFC в полулегком весе.

Топурия vs Холлоуэй, возвращение Чимаева, шанс на титульник для Анкалаева – супертурнир UFC в Абу-Даби

Опубликовал: Арсен Ахметгалиев
Источник: MMA Fighting
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logoUFC 308
logoТопурия - Холлоуэй
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