Макс Холлоуэй: «Топурия не заслужил драки в центре октагона»
Макс Холлоуэй не будет драться в центре октагона с Илией Топурией.
«В этом просто нет смысла. В конце концов, я не думаю, что он этого заслуживает. Это право нужно заслужить. Я не думаю, что он заслужил это право. Этот парень – подражатель.
Вы знаете, кого он копирует. Вплоть до татуировок, ауры, того, как он подходит к боям», – сказал Макс Холлоуэй.
Илия Топурия недавно предложил Максу Холлоуэю провести первые 10 секунд боя в центре октагоне и беспощадно подраться.
На турнире UFC 308 в главном событии вечера Илия Топурия и Макс Холлоуэй подерутся за титул UFC в полулегком весе.
Топурия vs Холлоуэй, возвращение Чимаева, шанс на титульник для Анкалаева – супертурнир UFC в Абу-Даби
Опубликовал: Арсен Ахметгалиев
Источник: MMA Fighting
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