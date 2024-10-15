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Абубакар Нурмагомедов – о Топурии, назвавшем Махачева достойным чемпионом: «Вот теперь ты на правильном пути, бро»

Абубакар Нурмагомедов обратился к Илии Топурии после его заявлений о Махачеве.

«Вот теперь ты на правильном пути, бро», – написал в соцсетях экс-боец UFC Абубакар Нурмагомедов.

Ранее чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия вызвал Ислама Махачева на бой, а потом назвал достойным чемпионом.

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Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: инстаграм Абубакара Нурмагомедова
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logoИслам Махачев
logoИлия Топурия
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