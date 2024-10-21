Илия Топурия: «Мой стиль победит Ислама. Он это знает. Я заставлю Махачева много страдать»
Илия Топурия объяснил, почему одолеет Ислама Махачева.
«Для Ислама я представляю стиль, который, как ему известно, его победит. Он знает это, потому что я прекрасно осведомлен, откуда он родом...
Даже если этот бой покажется очень трудным, я все равно заставлю Махачева много страдать. Слишком много», – заявил чемпион UFC Илия Топурия.
Холлоуэй – о реакции Топурии на его нокаут в бою с Гейджи: «Он даже не был уверен, что по-прежнему находится в нашем измерении»
Макс Холлоуэй: «То, что я живу дольше Топурии, не значит, что я уже стар»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал KOlmenero
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