0

Илия Топурия: «Мой стиль победит Ислама. Он это знает. Я заставлю Махачева много страдать»

Илия Топурия объяснил, почему одолеет Ислама Махачева.

«Для Ислама я представляю стиль, который, как ему известно, его победит. Он знает это, потому что я прекрасно осведомлен, откуда он родом...

Даже если этот бой покажется очень трудным, я все равно заставлю Махачева много страдать. Слишком много», – заявил чемпион UFC Илия Топурия.

Холлоуэй – о реакции Топурии на его нокаут в бою с Гейджи: «Он даже не был уверен, что по-прежнему находится в нашем измерении»

Макс Холлоуэй: «То, что я живу дольше Топурии, не значит, что я уже стар»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал KOlmenero
logoUFC
logoMMA
logoИслам Махачев
logoИлия Топурия
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Абубакар Нурмагомедов – о Топурии, назвавшем Махачева достойным чемпионом: «Вот теперь ты на правильном пути, бро»
515 октября, 09:28
Вадим Немков: «Махачев – фаворит потенциального боя против Топурии»
158 октября, 16:35
«Найди хорошего стоматолога!» Команда Махачева угрожает грузинскому чемпиону UFC – что происходит?
158 октября, 15:20
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Чимаев выложил фото с Кадыровым: «Старший брат»
6 минут назадФото
Топурия – о ставке Волкановски на Холлоуэя: «Он этого хочет, потому что проще провести реванш с парнем, которого ты трижды победил, чем с тем, кто нокаутировал тебя за семь минут»
15 минут назад
Магомед Анкалаев: «Неделя боя: ищи и уничтожай»
126 минут назад
Тренер Нганну – о встрече Фрэнсиса с Роналду: «Криштиану рассказал, что чувствовал, когда потерял ребенка»
135 минут назад
Стерлинг заступился за Мераба из-за обвинений в нежелании драться с Умаром: «В чем виноват Двалишвили? Глупо называть религиозные убеждения причиной отказа»
15вчера, 18:26
Дрозд – о поражении Тима Цзю: «Удивила его беспомощность. Сам рассыпался и в углу все поплыли»
10вчера, 16:45
Хабиб – о Джонсе: «Великий боец, но у него конфликт с Кормье. Я не дружу с теми, с кем не дружат мои друзья»
18вчера, 16:02
Макс Холлоуэй: «То, что я живу дольше Топурии, не значит, что я уже стар»
15вчера, 15:06
Хабиб – о вызове Хьюза: «Усман, он настроен, смотри»
2вчера, 14:22
Штырков – о победе Нганну: «Результат не удивляет. Достойную конкуренцию Фрэнсис может найти только в UFC»
3вчера, 14:07
Ко всем новостям
Последние новости
Нганну получил именную футболку «МЮ» с первым номером
218 октября, 14:04Фото
Как формировалась кровавая культура и почему там много грязи – смотрите двухсерийный фильм Спортса’’ и United о кулачных боях в России
110 октября, 13:00Кино
Съемки биографического фильма про Брюса Ли от Энга Ли начнутся в январе 2025 года
427 сентября, 17:13Кино
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
631 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37
Конор о выходе Испании в полуфинал Евро: «Да! Мы только и делаем, что срываем банк!»
195 июля, 19:45
Экс-чемпион UFC Прохазка посетил финальный матч ЧМ по хоккею: «Вперед, Чехия!»
527 мая, 11:49Фото
Стример Папич о бое Усика и Фьюри: «Победа в одну калитку в самом, пожалуй, гнилом виде спорта»
19 мая, 18:40Игры
Неймар приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
818 мая, 21:12