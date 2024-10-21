Илия Топурия: «Мой стиль победит Ислама. Он это знает. Я заставлю Махачева много страдать»

Илия Топурия объяснил, почему одолеет Ислама Махачева.

«Для Ислама я представляю стиль, который, как ему известно, его победит. Он знает это, потому что я прекрасно осведомлен, откуда он родом...

Даже если этот бой покажется очень трудным, я все равно заставлю Махачева много страдать. Слишком много», – заявил чемпион UFC Илия Топурия .

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