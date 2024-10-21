Аспиналл – о поединке Топурия – Холлоуэй: «Не удивлюсь, если Илия нокаутирует Макса»

Том Аспиналл считает, что Топурия может нокаутировать Макса Холлоуэя.

«Илия Топурия может его уложить, у него есть сила... Я бы не удивился, если бы Холлоуэя нокаутировали в этом бою», – сказал временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл .

Титульный бой между Илией Топурией и Максом Холлоуэем пройдет на UFC 308 в Абу-Даби 26 октября.

Непобежденный Топурия сносит всех соперников в UFC. Остановит ли его Холлоуэй?

Холлоуэй – о предложении Топурии устроить рубку в первые 10 секунд: «Илия не понимает суть. Если бы пояс BMF назывался «Самый тупой ублюдок», то я бы ввязался в это»