Аспиналл – о поединке Топурия – Холлоуэй: «Не удивлюсь, если Илия нокаутирует Макса»
Том Аспиналл считает, что Топурия может нокаутировать Макса Холлоуэя.
«Илия Топурия может его уложить, у него есть сила... Я бы не удивился, если бы Холлоуэя нокаутировали в этом бою», – сказал временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл.
Титульный бой между Илией Топурией и Максом Холлоуэем пройдет на UFC 308 в Абу-Даби 26 октября.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC on TNT Sports
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