Топурия – о Холлоуэе: «Если он останется в центре в первые 10 секунд боя, мы увидим самый быстрый нокаут в истории UFC»
Топурия обещает оформить самый быстрый нокаут в UFC против Холлоуэя.
«Я хочу оформить самый быстрый нокаут в истории UFC руками, потому что Хорхе Масвидаль сделал это коленом, а я хочу с помощью рук...
Не сомневаюсь, что нокаутирую его [Холлоуэя], так что если он останется в центре в первые 10 секунд боя, мы увидим самый быстрый нокаут в истории UFC», – сказал чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия.
Титульный бой между Илией Топурией и Максом Холлоуэем пройдет на UFC 308 в Абу-Даби 26 октября.
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Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: The Ariel Helwani Show
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