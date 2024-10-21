Возглавят турнир в Абу-Даби.

Пока Ислам Махачев восстанавливался после травмы, UFC сделал хедлайнером главного ивента года в Абу-Даби Илию Топурию . В мейн-ивенте UFC 308 он проведет первую защиту титула против рекордсмена полулегкого веса по количеству побед Макса Холлоуэя .

Топурия кажется настоящим джаггернаутом: в прошлом поединке вырубил Алекса Волкановски во втором раунде и теперь идет на серии из 15 побед. У Холлоуэя вообще есть шансы?

Бокс – сильнейшая сторона обоих бойцов. Новый стиль Холлоуэя – возможность пережить стартовый натиск Топурии

Илия Топурия, обладатель черного пояса по джиу-джитсу и базовый греко-римский борец, провел хотя бы один тейкдаун всего в трех поединках из семи в UFC. Основную работу Топурия проделывает в стойке. Получается очень удачно: четыре из семи боев он закончил нокаутом и каждый из них – удары руками. Бокс Топурии – большая сила.

Небольшой рост (170 см) и очень крепкое телосложение помогает Топурии моментально взрываться с ударами. У него по-настоящему летальные блицы и сильнейшие комбинации на ближней дистанции. Топурия полностью вкладывает корпус, благодаря чему генерирует колоссальную силу. Но есть и обратная сторона – промахи могут сильно вывести его из равновесия.

Вот пример из боя против Брайса Митчелла:

Топурия пробивает мощный левый боковой, Митчелл ныряет под удар

Из-за слишком мощного замаха Топурия улетает в сетку

При движении назад Топурия дерется гораздо слабее, но пока никто не заставил его отступать долго. Наступая, он защищается намного лучше. У Топурии отличный высокий блок, работа корпусом и защита плечами – в общем, все, что свойственно коренастым боксерам.

Разгадку к ударке Топурии, казалось, нашел Алекс Волкановски. Всю первую пятиминутку поединка он отлично двигался, работал быстрым джебом и киками передней ногой. Моментами Волкановски выглядел как матадор: уходил от силовых комбинаций Топурии, атаковал прямыми навстречу и умело использовал клинч.

Во втором раунде 36-летний Волкановски уже не ушел от прессинга соперника. Топурия плотно прижал его спиной к сетке и атаковал комбинацией из тяжелых боковых ударов. Волкановски не успел сориентироваться и получил несколько плотных попаданий правой рукой.

Есть ли у Холлоуэя что-то, что спасет от прессинга Топурии? Да. Прежде всего – грамотное использование преимущества в росте. Активный стиль раннего Холлоуэя не позволял достаточно эффективно использовать антропометрию. Да, преимущество в дистанции позволяло прессингующему Холлоуэю вовремя отходить из-под атаки, после чего быстро возвращаться к комбинациям. Но поединки против Волкановски показали: даже имея преимущество в росте, не всегда можно быстро вернуться на дистанцию.

В последних поединках Холлоуэй изменил тактику и стал намного больше работать вторым номером, что логично, учитывая превосходство в антропометрии над большинством соперников. Теперь он еще активнее использует джебы и больше не провоцирует атаки соперника, а реагирует на них.

Это помогло: в последних трех поединках Холлоуэй стал гораздо меньше пропускать (3,55 удара в минуту против 4,72 в среднем по карьере). И это не следствие улучшенной защиты, ведь процент попаданий соперников остался примерно на том же уровне. Реальная причина – в измененной стратегией: уменьшилось количество попыток ударов соперников, выброшенных в сторону Холлоуэя.

Поможет ли это избежать нокаута от Топурии? Совсем не факт. Но точно сократит количество опасных атак, что позволит Холлоуэю перевести поединок в чемпионские раунды, где ему будет гораздо комфортнее, чем на старте.

У Топурии есть запасной план – борьба. Готов ли к этому Холлоуэй?

Как мы уже отметили выше, после первого поединка в UFC Топурия стал редко использовать борьбу. Сейчас это происходит лишь в случае необходимости. Например, против Джея Херберта Топурия бросился в спасительный проход после тяжелого нокдауна, а против Джоша Эмметта решил прагматично провести пятый раунд, контролируя соперника в партере.

Возможно, в поединке против Холлоуэя обстоятельства вынудят Топурию снова использовать борьбу. На этот случай в его арсенале есть приличный набор приемов. Для перевода соперника из стойки в партер Топурия использует классические для любого ММА-борца проходы в одну и две ноги + несколько отточенных приемов из греко-римской борьбы.

Один из таких он продемонстрировал против Юссефа Залала:

Топурия разворачивает Залала спиной к сетке, после чего вытягивает на себя

И отправляет его в эффектный полет

В партере Топурия больше похож на джитсера, чем на борца или самбиста. Он не так плотно контролирует соперника в партере, при этом очень хорошо улучшает позицию и часто находит креативные варианты для выхода на сабмишен.

Как и Топурия, Холлоуэй в последних поединках боролся совсем мало, как и в целом за карьеру: в 29 поединках он пропустил всего 24 тейкдауна, а в последних пяти встречах – лишь один. Причины – удачный подбор соперников и стиль, эффективный против грэпплеров.

Когда Холлоуэй все же заходит в борьбу, то совсем не теряется. Высокая эффективность защиты от переводов – 84%, отработанный алгоритм подъема из партера в стойку. В общем, у Холлоуэя полный набор навыков контрборьбы для ударника, позволяющий ему максимально долго уходить от работы на земле.

Противостояние в грэпплинге – главная загадка поединка. Топурия кажется достаточно эффективным в борьбе, но почти ее не использует. Холлоуэй хорошо защищается от попыток тейкдаунов, быстро встает из партера, но по-настоящему серьезной проверки он не видел очень давно. Недостаток данных по прошлым поединкам не дает возможности спрогнозировать ход боя в партере.

Кардио – главная сила Холлоуэя. И возможная проблема Топурии

Макс Холлоуэй – рекордсмен UFC по количеству нанесенных ударов с огромным отрывом. Ближайший преследователь, Шон Стрикленд, отстает более чем на тысячу ударов (у самого Холлоуэя – 3378).

Холлоуэй добился такого результата благодаря высокому темпу, не самой высокой силе удара, не позволяющей быстро вырубить соперника, умению прессинговать и, конечно, выносливости, за счет которой он поддерживает высокий темп и постоянно давит на соперника.

Еще один важный момент – куча пятираундовых поединков. В 15 из 29 боев Холлоуэя в UFC подразумевались чемпионские раунды, из них больше половины прошли всю положенную дистанцию. Ни в одном из этих поединков он не показывал серьезных проблем с выносливостью, а снижение темпа – обычно следствие полученного урона.

Топурия дрался больше 10 минут всего два раза. Первый трехраундовый поединок он провел на старте карьеры в UFC против Юссефа Залала. Тогда Топурия достаточно много боролся и под конец боя выглядел уставшим, что странно, ведь большую часть времени он контролировал соперника.

В поединке против Джоша Эмметта произошла похожая история. Несмотря на доминацию в течение всего боя, в последнем раунде Топурия выглядел потерянным и много отступал, а его соперник, наоборот, шел вперед. Потушить напор Эмметта удалось при помощи борьбы, благодаря которой последний раунд, как и все остальные, остались за Топурией.

Преимущество Холлоуэя в кардио и опыт пятираундовых поединков могут стать ключевым фактором в последние 10 минут поединка против Топурии. Наилучшая идея для Макса – как можно дольше удерживать Топурию на дистанции удара ногой и джеба, постоянно атакуя киками по корпусу и ногам, стараясь его замедлить. Ближе к концу поединка Холлоуэй может увеличить темп и уверенно забрать последние раунды.

Топурии, напротив, нужно нанести как можно больше урона в первых раундах, постоянно сближаясь с соперником. Возможности точно будут: как бы Холлоуэй не менял стиль, он все еще пропускает приличное количество плотных ударов. Ожидать борьбы от Топурии, скорее всего, не стоит. Вероятно, он использует ее только при необходимости, чтобы не закислить мышцы завязками в грэпплинге.

В успех геймплана Топурии верится больше. Его сила удара кажется по-настоящему устрашающей, при этом у него надежная защита и классный футворк. Холлоуэю необходимо весь поединок максимально четко выдерживать дистанцию и надеяться на кардио, которое поможет забрать четвертый и пятый раунды, если до них дойдет.

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Фото: Gettyimages.ru /Stacy Revere, Sean M. Haffey, Carmen Mandato; Matt Davies/Keystone Press Agency/Global Look Press