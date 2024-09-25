Крылов – о поединке Джонс – Миочич: «Хотелось бы, чтобы Стипе завершил карьеру победой надо одним из величайших бойцов. Но у него долгий простой и серьезный возраст»

Никита Крылов оценил шансы Стипе Миочича в поединке с Джоном Джонсом.

«Мне очень импонирует Стипе. Хотелось бы, чтобы он завершил карьеру победой над одним из величайших бойцов современности. Но все‑таки у него очень долгий простой и серьезный возраст. В последнем поединке он, мягко говоря, был сам не свой. Так что в победу слабо верится.

Понимаю, что Джонс должен выиграть, но Миочич неплохо чувствует себя в борьбе, а у Джона никогда не было нокаутирующей мощи, если говорить об одиночных ударах. И это добавляет изюминку, потому что если Стипе хорошо подготовится и наберет максимум кондиций, то, может быть, у него получится ударить и потрясти Джонса.

Многое зависит от формы Миочича. Но в возрасте 40+ тяжело показывать лучшие результаты. Поэтому если смотреть с позиции сухой аналитики, то, наверное, Джонс победит», – заявил боец UFC Никита Крылов .

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