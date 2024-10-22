Бетербиев хочет драться с Усиком: «Было бы интересно помериться силами в первом тяжелом весе»
Артур Бетербиев заявил о желании подраться с Александром Усиком.
«Усик провел хорошую работу, стал абсолютным чемпионом в двух весовых категориях. Он достоин только уважения.
Да, мне было бы очень интересно помериться с ним силами в рамках первого тяжелого веса. Но это всего лишь спортивный интерес», – сказал абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев.
Бетербиев не видит смысла в реванше с Биволом: «Разве есть какие-то весомые основания для ответного поединка? Все было четко и ясно»
Бетербиев не считает Бивола самым сложным соперником в карьере: «Кто знает, как бы все завершилось, если бы этот бой состоялся, когда я был моложе»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: RT
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