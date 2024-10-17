Бетербиев – о поединке с Усиком: «Интересный вызов. Будем думать»
Артур Бетербиев готов рассмотреть возможность поединка с Александром Усиком.
«Это интересный вызов, но есть разница в весовых категориях. Хотя, если предложат, будем смотреть, реагировать и думать», – сказал абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
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