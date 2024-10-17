Бетербиев – о поединке с Усиком: «Интересный вызов. Будем думать»

Артур Бетербиев готов рассмотреть возможность поединка с Александром Усиком.

«Это интересный вызов, но есть разница в весовых категориях. Хотя, если предложат, будем смотреть, реагировать и думать», – сказал абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев .

Бетербиев назвал топ-5 боксеров вне весовой категории: «Кроуфорд – лучший. Усик или Иноуэ на втором месте»

19 суперзвезд мирового бокса, которые выступали на Олимпиаде