Бетербиев – о потенциальном поединке с Усиком: «Не люблю я эти разговоры. Скорее всего, никогда не перейду в тяжелый вес. Люблю быть легким»
Артур Бетербиев не хочет обсуждать возможный бой с Александром Усиком.
«Я эту тему вообще не люблю, потом все говорят, что я ему завидую. Он молодец, свою работу сделал. Сейчас я скажу, что, конечно, хотел бы с ним боксировать. И начнут говорить, что я маленький, лезу на такого крутого боксера.
Не люблю я эти разговоры. Скорее всего, я никогда не перейду в тяжелый вес. Я люблю быть легким, не люблю быть тяжелым», – заявил абсолютный чемпион мира по боксу Артур Бетербиев.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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