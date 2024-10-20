Александр Поветкин: «Было бы интересно увидеть бой Бетербиев – Усик»
Александр Поветкин оценил идею поединка Бетербиев – Усик.
«Было бы отлично, если бы Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол провели реванш. Всем бы было интересно посмотреть такой бой еще раз, особенно любителям бокса.
Александр Усик? Бетербиев другого веса. Но чисто теоретически, конечно, это было бы интересно», - заявил олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин.
Бетербиев – о потенциальном поединке с Усиком: «Не люблю я эти разговоры. Скорее всего, никогда не перейду в тяжелый вес. Люблю быть легким»
Бетербиев – о поединке с Усиком: «Интересный вызов. Будем думать»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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