1

Александр Поветкин: «Было бы интересно увидеть бой Бетербиев – Усик»

Александр Поветкин оценил идею поединка Бетербиев – Усик.

«Было бы отлично, если бы Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол провели реванш. Всем бы было интересно посмотреть такой бой еще раз, особенно любителям бокса.

Александр Усик? Бетербиев другого веса. Но чисто теоретически, конечно, это было бы интересно», - заявил олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин.

Бетербиев – о потенциальном поединке с Усиком: «Не люблю я эти разговоры. Скорее всего, никогда не перейду в тяжелый вес. Люблю быть легким»

Бетербиев – о поединке с Усиком: «Интересный вызов. Будем думать»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАлександр Поветкин
logoАртур Бетербиев
logoАлександр Усик
logoбокс
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Поветкин – о поединке Бетербиев – Бивол: «Им нужен реванш. Удача была на стороне Артура»
117 октября, 10:31
Бетербиев назвал топ-5 боксеров вне весовой категории: «Кроуфорд – лучший. Усик или Иноуэ на втором месте»
275 октября, 12:55
19 суперзвезд мирового бокса, которые выступали на Олимпиаде
5924 июля, 04:40
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Мойкано – о победе Нганну: «Легенда»
3сегодня, 08:59
Боец PFL Хьюз вызвал Усмана Нурмагомедова: «Дагестан против Ирландии – часть вторая. Хочу, чтобы в моем углу был Конор»
сегодня, 08:46
Дрозд – о поражении Цзю: «Проблема на проблеме. Незрелая работа с его стороны»
2сегодня, 08:32
Кроуфорд – о поединке Цзю – Муртазалиев: «Фанаты вообще не разбираются в боксе. То, что вы никогда не слышали о бойце, не значит, что он никчемный»
2сегодня, 06:47
Боб Арум: «Проведем переговоры о поединке Бетербиева с Канело. Хотелось бы, чтобы это случилось в 2025-м»
2сегодня, 06:37
Уиттакер – о бое с Чимаевым: «Я могу биться с первой секунды до 25-й минуты. Надеюсь, он готов»
1сегодня, 06:31
Нганну – о смерти сына: «Я не думаю, что жизни было бы достаточно, чтобы скорбеть»
сегодня, 06:20
Календарь боев в MMA и боксе в октябре-2024
88сегодня, 06:00
Муртазалиев – о победе над Цзю: «Он может приехать к нам в зал – мы с радостью поработаем вместе»
4сегодня, 03:21
Тим Цзю – о поражении Муртазалиеву: «Сегодня выиграл лучший. Он был лучше готов, поэтому никаких оправданий»
6сегодня, 03:15
Ко всем новостям
Последние новости
Нганну получил именную футболку «МЮ» с первым номером
218 октября, 14:04Фото
Как формировалась кровавая культура и почему там много грязи – смотрите двухсерийный фильм Спортса’’ и United о кулачных боях в России
110 октября, 13:00Кино
Съемки биографического фильма про Брюса Ли от Энга Ли начнутся в январе 2025 года
427 сентября, 17:13Кино
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
631 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37
Конор о выходе Испании в полуфинал Евро: «Да! Мы только и делаем, что срываем банк!»
195 июля, 19:45
Экс-чемпион UFC Прохазка посетил финальный матч ЧМ по хоккею: «Вперед, Чехия!»
527 мая, 11:49Фото
Стример Папич о бое Усика и Фьюри: «Победа в одну калитку в самом, пожалуй, гнилом виде спорта»
19 мая, 18:40Игры
Неймар приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
818 мая, 21:12