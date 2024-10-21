Холлоуэй – о предложении Топурии устроить рубку в первые 10 секунд: «Илия не понимает суть. Если бы пояс BMF назывался «Самый тупой ублюдок», то я бы ввязался в это»

Макс Холлоуэй ответил на предложение Илии Топурии устроить драку в начале боя.

«Я не думаю, что Илия понимает суть. Это нужно делать в конце боя. Если все идет хорошо, если бой интересный и вы побеждаете, то можно дать шанс другому парню.

Это не просто момент. Пояс называется «Самый опасный ублюдок». Если бы он назывался «Самый тупой ублюдок», то, возможно, я бы ввязался в это.

Топурия утверждает, что он боксер, но это не очень-то соответствует его боксерскому IQ», – заявил обладатель пояса BMF Макс Холлоуэй .

Титульный бой между Топурией и Холлоуэем пройдет на UFC 308 в Абу-Даби 26 октября.

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