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Ислам Махачев: «Умар – серьезная угроза, Двалишвили понимает это, из‑за этого и избегает поединка»

Махачев объяснил, почему Мераб Двалишвили избегает боя с Умаром Нурмагомедовым.

– Как вам поведение Двалишвили, который избегает боя с Умаром?

– Он чемпион, поэтому старается подольше сохранить пояс. Умар – серьезная угроза, Двалишвили понимает это, из‑за этого и избегает поединка, – сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

Мераб Двалишвили – действующий чемпион UFC в легчайшем весе. Умар Нурмагомедов – второй номер дивизиона.

«Я 12 лет работал без выходных». Мераб отобрал пояс UFC у О’Мэлли, но не хочет драться с братом Хабиба

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: «Матч ТВ»
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