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Макс Холлоуэй: «То, что я живу дольше Топурии, не значит, что я уже стар»

Макс Холлоуэй не считает проблемой разницу в возрасте с Топурией.

«Илие 29 лет. Мне всего 32. Я здесь, эта новая эра. То, что я живу дольше его, не значит, что я уже стар», – заявил обладатель пояса BMF Макс Холлоуэй.

Титульный бой между Илией Топурией и Холлоуэем пройдет на UFC 308 в Абу-Даби 26 октября.

Холлоуэй – о реакции Топурии на его нокаут в бою с Гейджи: «Он даже не был уверен, что по-прежнему находится в нашем измерении»

Топурия – о Холлоуэе: «Если он останется в центре в первые 10 секунд боя, мы увидим самый быстрый нокаут в истории UFC»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал ESPN MMA
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