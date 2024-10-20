Макс Холлоуэй: «То, что я живу дольше Топурии, не значит, что я уже стар»

Макс Холлоуэй не считает проблемой разницу в возрасте с Топурией.

«Илие 29 лет. Мне всего 32. Я здесь, эта новая эра. То, что я живу дольше его, не значит, что я уже стар», – заявил обладатель пояса BMF Макс Холлоуэй .

Титульный бой между Илией Топурией и Холлоуэем пройдет на UFC 308 в Абу-Даби 26 октября.

Холлоуэй – о реакции Топурии на его нокаут в бою с Гейджи: «Он даже не был уверен, что по-прежнему находится в нашем измерении»

Топурия – о Холлоуэе: «Если он останется в центре в первые 10 секунд боя, мы увидим самый быстрый нокаут в истории UFC»