Холлоуэй – о реакции Топурии на его нокаут в бою с Гейджи: «Он даже не был уверен, что по-прежнему находится в нашем измерении»
Холлоуэй высмеял первую реакцию Топурии на его нокаут в бою с Гейджи.
«Илия был потерян. Он даже не был уверен, что по-прежнему находится в нашем измерении», – заявил обладатель пояса BMF Макс Холлоуэй.
Напомним, Холлоуэй победил Гейджи на последний секунде главного события UFC 300.
Топурия – о поединке Гейджи и Холлоуэя: «Мне было скучно, понравились только последние 10 секунд»
Топурия – о Холлоуэе: «Если он останется в центре в первые 10 секунд боя, мы увидим самый быстрый нокаут в истории UFC»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC Europe
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