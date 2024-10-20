Тима Цзю просто смяли в титульнике – на глазах отца: 4 нокдауна за 3 раунда и выброшенное полотенце

Второе поражение подряд.

Тим Цзю провально вернулся после первого поражения в карьере. В Орландо он провел чемпионский поединок против непобежденного Бахрама Муртазалиева и проиграл техническим нокаутом в третьем раунде, побывав в четырех нокдаунах.

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Цзю неожиданно проиграл в марте-2024, но быстро получил еще один титульный шанс

Траектории последних выступлений Тима Цзю и Бахрама Муртазалиева немного отличаются: Цзю сенсационно проиграл Себастьяну Фундоре, утратив пояс WBO, и упустил возможность завоевать вакантный титул WBC. А Муртазалиев в апреле-2024 нокаутировал Джека Кулкая в 11-м раунде и завоевал вакантный пояс IBF.

Несмотря на поражение, Цзю продемонстрировал невероятный характер, боксировав с серьезным рассечением с третьего раунда – кровь заливала его лицо до финального гонга. Неудобств добавили рост Фундоры (выше Цзю на 23 см) и тайминг – бой назначили за две недели до турнира.

При этом поражение от Фундоры никак не сказалось на позициях Цзю. Изначально в начале августа он должен был встретиться с непобежденным и монструозным нокаутером Верджилом Ортисом (95% побед – досрочные). Но врачи не допустили Цзю до боя – швы на месте рассечения не зажили.

В это же время отношения между Цзю и Турки Аль эш-Шейхом, который отвечал за организацию турнира, где планировался бой против Ортиса, испортились. Турки заявил, что не хочет сотрудничать с Цзю из-за непонятного взаимодействия с его командой.

«Я просто посмеялся над Аль эш-Шейхом и почувствовал себя маленьким ребенком, который не получил леденец. Ты просто не обращаешь на это внимания. У меня за спиной хорошая команда, я всем доволен. Мне не нужно зависеть от кого-то еще и думать, что есть какой-то бог или спаситель бокса, который придет и все исправит, понимаете?» – ответил Цзю.

После этого обсуждался вариант отборочного боя по линии IBF против Эриксона Лубина с выходом на титульник уже в следующем поединке. Но торги отменились из-за травмы Лубина. Через две недели, в начале августа, IBF назначил титульный бой Муртазалиев – Цзю, а в начале сентября поединок в Орландо официально анонсировали.

Для Цзю это третий бой в США; для Муртазалиева, который дебютировал в Америке в ноябре-2016, – 15-й. В отличие от Цзю, Муртазалиев не проигрывал (22 победы, 16 нокаутов) и превосходит соперника в росте (183 см против 175).

Костя Цзю прилетел на бой и увидел крах сына: четыре нокдауна за неполные три раунда

Поддержать Тима Цзю в Орландо прилетел Костя Цзю, но он сидел в рингсайде, а не в углу. Цзю-старший присутствовал только на дебютном бою сына и с тех пор не посещал его выступления из-за чрезмерных и эмоциональных подсказок.

«Не могу поверить, насколько я был плох. Мой опыт говорит, что все мои крики нисколько ему не помогали. Я скрою эго и буду думать не о себе, а о нем», – говорил Цзю-старший.

Бой начался с плотной зарубы: Муртазалиев работал первым номером, но Цзю включался и дрался на встречных курсах, что удивительно, так как оба обычно раскачиваются по несколько раундов.

Что произошло дальше – драма и сенсация. Уже во втором раунде Муртазалиев уронил Цзю трижды – тот продолжал рубиться и лез в размены, что стало критической ошибкой. Цзю-младший вообще не держал удар более крупного соперника и не имел запасного плана, словно надеялся переломить ход боя одним ударом – как тяжеловес. Причем от нокаута во второй трехминутке его спас гонг.

В третьем раунде Цзю пытался навязать бой первым номером и прижал Муртазалиева к канатам, но пропустил левый боковой навстречу и оказался в четвертом нокдауне. Цзю быстро встал, но пропустил много ударов и сильно зашатался на ногах – секунданты выбросили полотенце.

Сенсационное поражение техническим нокаутом в третьем раунде. Причем второе подряд, которое ударит по титульным амбициям Цзю. Теперь ему придется долго возвращать прежние позиции через разогревочные бои в Австралии, так как после такого краха он резко утратит интерес и востребованность в Америке.

А Муртазалиева, скорее всего, ждет обязательная защита по линии IBF против Эриксона Лубина и Хесуса Рамоса. А пока – впечатляющий рекорд 23-0.

Тим Цзю мощнее отца? В чем его сила?

Фото: East News /Paul Hennessy / ANADOLU / Anadolu via AFP; Gettyimages /Steve Marcus, Chris Hyde; Hannes P. Albert/dpa/Global Look Press