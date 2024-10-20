Кроуфорд – о поединке Цзю – Муртазалиев: «Фанаты вообще не разбираются в боксе. То, что вы никогда не слышали о бойце, не значит, что он никчемный»
Теренс Кроуфорд объяснил реакцию фанатов на поединок Цзю – Муртазалиев.
«Вот почему нельзя слушать всяких фанатов. Они вообще не разбираются в боксе. То, что вы никогда не слышали о бойце, не значит, что он никчемный. Теперь все говорят о Муртазалиеве. Вам всем нужно перестать ругать бойцов лишь потому, что вы не обращаете на них внимания», – написал в соцсетях чемпион мира по боксу Теренс Кроуфорд.
Напомним, Тим Цзю проиграл Бахраму Муртазалиеву техническим нокаутом в третьем раунде в бою за титул IBF в первом среднем весе на вечере бокса в Орландо. Это его второе поражение в карьере.
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Тим Цзю проиграл второй бой подряд. До этого он шел на рекорде 24-0
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Теренса Кроуфорда
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