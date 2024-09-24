О’Мэлли дал совет Мерабу: «Если в UFC хотят, чтобы ты дрался с Умаром, то бейся с ним»
Шон О’Мэлли считает, что Мераб Двалишвили должен драться с Умаром Нурмагомедовым.
«Мераб сказал, что не будет драться с Умаром? Я такой подумал: «Бро, ты вообще не учишься у Алджо?» Нельзя говорить: «Я не буду драться с Умаром».
Ты чемпион, а Нурмагомедов − следующий парень. Если я и могу дать совет, то скажу только одно: не иди против желаний UFC.
Если они хотят, чтобы ты дрался с Умаром, то нахрен дерись с ним. Если ты не сделаешь этого, то не построишь хороших отношений с UFC», − сказал боец легчайшего веса UFC Шон О’Мэлли.
О’Мэлли заявил, что выиграл бой у Мераба: «Я забрал три раунда. Летом защищаю титул против Умара»
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ютуб-канал Шона О’Мэлли
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