О’Мэлли − о Стерлинге и Мерабе: «Не знаю, дружат ли они вообще. Они оба хотели драться со мной»
Шон О’Мэлли сомневается в дружбе между Алджамейном Стерлингом и Мерабом Двалишвили.
«Наш бой стал более личным, когда я нокаутировал Алджо, но теперь я сомневаюсь, были ли они вообще друзьями. После моего поединка со Стерлингом Мераб сказал, что он следующий, но Алджо говорил о реванше. Так что я не знаю, что между ними происходит», − сказал чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли.
Напомним, что в ночь на 15 сентября О’Мэлли подерется с Мерабом Двалишвили.
Четыре слабости Двалишвили, которые могут стоить ему пояса UFC
Шон О’Мэлли: «Не исключено, что Стерлинг рассчитывает на мою победу в бою с Мерабом. У меня теория, что они не такие уж хорошие приятели, как мы думали»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC
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