Мераб Двалишвили: «Умар хотел драться в декабре... Братан, я только что выиграл титул»

Мераб Двалишвили высказался о поединке Нурмагомедова и Ядуна.

«Умар хотел драться в декабре... Братан, я только что выиграл титул», – сказал чемпион легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили . 15 сентября на турнире UFC 306 Мераб Двалишвили победил Шона О’Мэлли единогласным решением судей.

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