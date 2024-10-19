Мераб Двалишвили: «Умар хотел драться в декабре... Братан, я только что выиграл титул»
Мераб Двалишвили высказался о поединке Нурмагомедова и Ядуна.
«Умар хотел драться в декабре... Братан, я только что выиграл титул», – сказал чемпион легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили.15 сентября на турнире UFC 306 Мераб Двалишвили победил Шона О’Мэлли единогласным решением судей.
«Я 12 лет работал без выходных». Мераб отобрал пояс UFC у О’Мэлли, но не хочет драться с братом Хабиба
Опубликовал: Арсен Ахметгалиев
Источник: ProsPick MMA
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