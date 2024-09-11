Двалишвили заявил, что ему не предлагали бой со Стерлингом: «Мы никогда не отказывались от этого»

Мераб Двалишвили заявил, что ему не предлагали бой с Алджамейном Стерлингом.

«UFC никогда не предлагали нам драться друг с другом. Конечно, я не хочу драться с Алджо, но если нам пришлют контракт и скажут: «Эй, Мераб, ты должен драться со Стерлингом », тогда возможно.

Вот и все, что я могу сказать: мы никогда не отказывались от боя», − сказал боец легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили, который в ночь на 15 сентября подерется с Шоном О’Мэлли .

Мераб − о критике его стиля: «Многие фанаты ММА − казуалы. Я не смог повалить Альдо, но победил его»