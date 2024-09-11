Двалишвили заявил, что ему не предлагали бой со Стерлингом: «Мы никогда не отказывались от этого»
Мераб Двалишвили заявил, что ему не предлагали бой с Алджамейном Стерлингом.
«UFC никогда не предлагали нам драться друг с другом. Конечно, я не хочу драться с Алджо, но если нам пришлют контракт и скажут: «Эй, Мераб, ты должен драться со Стерлингом», тогда возможно.
Вот и все, что я могу сказать: мы никогда не отказывались от боя», − сказал боец легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили, который в ночь на 15 сентября подерется с Шоном О’Мэлли.
Мераб − о критике его стиля: «Многие фанаты ММА − казуалы. Я не смог повалить Альдо, но победил его»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ютуб-канал Деметриуса Джонсона
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