Мойкано – о победе Нганну: «Легенда»

Ренато Мойкано восхищен Фрэнсисом Нганну после победы над Ренаном Феррейрой.

«Легенда», – написал в соцсетях боец UFC Ренато Мойкано .

На турнире PFL Battle of the Giants Фрэнсис Нганну в первом раунде нокаутировал Ренана Феррейру и стал чемпионом в тяжелом весе.

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