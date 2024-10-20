Мойкано – о победе Нганну: «Легенда»
Ренато Мойкано восхищен Фрэнсисом Нганну после победы над Ренаном Феррейрой.
«Легенда», – написал в соцсетях боец UFC Ренато Мойкано.
На турнире PFL Battle of the Giants Фрэнсис Нганну в первом раунде нокаутировал Ренана Феррейру и стал чемпионом в тяжелом весе.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Ренато Мойкано
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