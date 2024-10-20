Джонс – о победе Нганну в PFL: «Приятно видеть, как он блистает»
Джон Джонс поздравил Фрэнсиса Нганну с завоеванием пояса PFL.
«Фрэнсис проделал потрясающую работу, продемонстрировав полный арсенал ММА. Отличные удары, отличные тейкдауны. Приятно видеть, как он блистает. Поздравляю, чемпион, я смотрю на тебя», – написал в соцсетях чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.
На турнире PFL Battle of the Giants Фрэнсис Нганну в первом раунде нокаутировал Ренана Феррейру и стал чемпионом в тяжелом весе.
Нганну вырубил двухметрового нокаутера за три минуты и разрыдался – подрался ради умершего сына
Нганну просто не с кем драться в PFL. Дальше – или Джонс, или возвращение в бокс
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: твиттер Джона Джонса
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