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Нганну – о смерти сына: «Я не думаю, что жизни было бы достаточно, чтобы скорбеть»

Фрэнсис Нганну рассказал с своем состоянии из-за смерти сына.

«Оказалось, что я не такой уж жесткий человек...

Я часто спрашиваю себя: «Это когда-нибудь закончится?» Начинаю думать, что этого может не произойти. Просто можно научиться жить с этим... Я не думаю, что жизни было бы достаточно, чтобы скорбеть», – заявил боец PFL Фрэнсис Нганну.

Напомним, в апреле у Нганну умер 15-месячный сын. 

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Нганну вырубил двухметрового нокаутера за три минуты и разрыдался – подрался ради умершего сына

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Championship Rounds
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