Нганну – о смерти сына: «Я не думаю, что жизни было бы достаточно, чтобы скорбеть»
Фрэнсис Нганну рассказал с своем состоянии из-за смерти сына.
«Оказалось, что я не такой уж жесткий человек...
Я часто спрашиваю себя: «Это когда-нибудь закончится?» Начинаю думать, что этого может не произойти. Просто можно научиться жить с этим... Я не думаю, что жизни было бы достаточно, чтобы скорбеть», – заявил боец PFL Фрэнсис Нганну.
Напомним, в апреле у Нганну умер 15-месячный сын.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Championship Rounds
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