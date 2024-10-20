Нганну – о смерти сына: «Я не думаю, что жизни было бы достаточно, чтобы скорбеть»

Фрэнсис Нганну рассказал с своем состоянии из-за смерти сына.

«Оказалось, что я не такой уж жесткий человек...

Я часто спрашиваю себя: «Это когда-нибудь закончится?» Начинаю думать, что этого может не произойти. Просто можно научиться жить с этим... Я не думаю, что жизни было бы достаточно, чтобы скорбеть», – заявил боец PFL Фрэнсис Нганну .

Напомним, в апреле у Нганну умер 15-месячный сын.

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