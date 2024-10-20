Тим Цзю проиграл второй боя подряд. До этого он шел на рекорде 24-0
В Орландо прошел титульный бой первом среднем весе за пояс IBF между Тимом Цзю и Бахрамом Муртазалиевым. Муртазалиев победил техническим нокаутом в третьем раунде.
Для Цзю это второе поражение подряд – в марте-2024 он проиграл Себастьяну Фундоре. До этого на профессиональном уровне он выиграл 24 боя из 24.
Вечер бокса в Орландо: Цзю проиграл Муртазалиеву и другие бои
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports
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