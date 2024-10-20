Тим Цзю проиграл второй боя подряд. До этого он шел на рекорде 24-0

В Орландо прошел титульный бой первом среднем весе за пояс IBF между Тимом Цзю и Бахрамом Муртазалиевым . Муртазалиев победил техническим нокаутом в третьем раунде.

Для Цзю это второе поражение подряд – в марте-2024 он проиграл Себастьяну Фундоре. До этого на профессиональном уровне он выиграл 24 боя из 24.

Вечер бокса в Орландо: Цзю проиграл Муртазалиеву и другие бои