Тим Цзю – о Муртазалиеве: «Он бегает в толстовке, чтобы сбросить вес, а затем ест чипсы. Он просто глуп»

Тимофей Цзю высмеял весогонку Бахрама Муртазалиева.

«Бахрам бегает в толстовке, чтобы скинуть вес? Это глупо. На днях он ел чипсы вечером. Это не имеет смысла.

Думаю, что он просто глуп. Это все, что я вижу. Старая школа, но Муртазалиев не настолько профессионалем, как должен. Некоторые из этих вещей будут играть большую роль в нашем бою», – заявил бывший чемпион мира по боксу Тимофей Цзю .

Напомним, Цзю и Бахрам Муртазалиев подерутся в ночь на 20 октября в Орландо (США).

Тим Цзю – о предстоящем поединке: «Я маленький ребенок, живущий мечтой. В детстве мог только мечтать о таком»

Цзю и Муртазалиев провели битву взглядов перед поединком в США