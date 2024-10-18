Тим Цзю – о Муртазалиеве: «Он бегает в толстовке, чтобы сбросить вес, а затем ест чипсы. Он просто глуп»
Тимофей Цзю высмеял весогонку Бахрама Муртазалиева.
«Бахрам бегает в толстовке, чтобы скинуть вес? Это глупо. На днях он ел чипсы вечером. Это не имеет смысла.
Думаю, что он просто глуп. Это все, что я вижу. Старая школа, но Муртазалиев не настолько профессионалем, как должен. Некоторые из этих вещей будут играть большую роль в нашем бою», – заявил бывший чемпион мира по боксу Тимофей Цзю.
Напомним, Цзю и Бахрам Муртазалиев подерутся в ночь на 20 октября в Орландо (США).
Тим Цзю – о предстоящем поединке: «Я маленький ребенок, живущий мечтой. В детстве мог только мечтать о таком»
Цзю и Муртазалиев провели битву взглядов перед поединком в США
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Fox Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости