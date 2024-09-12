Цзю − о Кроуфорде: «Теренс хорошо подрался с Мадримовым, лучший боец в дивизионе по навыкам»
Тимофей Цзю высоко оценил бойцовские навыки Теренса Кроуфорда.
«Кроуфорд выступил очень хорошо в бою с Мадримовым. Перед Теренсом был неудобный и жесткий боец, но он решил эту головоломку.
С точки зрения навыков, Теренс − лучший боец дивизиона, но пока он дрался в нашем весе всего один раз», − сказал боксер-средневес Тимофей Цзю.
Напомним, что летом-2024 Теренс Кроуфорд победил Исраила Мадримова единогласным решением судей и стал чемпионом мира в первом среднем весе по версии WBA.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Boxing Scene
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