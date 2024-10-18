Тим Цзю – о предстоящем поединке: «Я маленький ребенок, живущий мечтой. В детстве мог только мечтать о таком»

Тимофей Цзю поделился эмоциями от предстоящего поединка с Муртазалиевым.

«Я маленький ребенок, живущий мечтой. Главный парень, который возглавляет кард Amazon Prime с оплатой за просмотр. А теперь будет первый бесплатный эфир. Это большая честь – в детстве я только мечтал об этом. Верил, работал и жил своей мечтой. На это ушло много тяжелой работы», – заявил экс-чемпион мира по боксу Тимофей Цзю .

Напомним, Тим Цзю и Бахрам Муртазалиев подерутся в ночь на 20 октября в Орландо (США).

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