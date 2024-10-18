Тим Цзю – о предстоящем поединке: «Я маленький ребенок, живущий мечтой. В детстве мог только мечтать о таком»
Тимофей Цзю поделился эмоциями от предстоящего поединка с Муртазалиевым.
«Я маленький ребенок, живущий мечтой. Главный парень, который возглавляет кард Amazon Prime с оплатой за просмотр. А теперь будет первый бесплатный эфир. Это большая честь – в детстве я только мечтал об этом. Верил, работал и жил своей мечтой. На это ушло много тяжелой работы», – заявил экс-чемпион мира по боксу Тимофей Цзю.
Напомним, Тим Цзю и Бахрам Муртазалиев подерутся в ночь на 20 октября в Орландо (США).
Цзю и Муртазалиев провели битву взглядов перед поединком в США
Цзю − о нежелании Турки работать с ним: «Я счастлив сотрудничать с PBC и No Limit»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Boxing Scene
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости