Нганну – после победы над Феррейрой: «Не могу думать ни о чем, кроме своего сына Коби. Я принял этот бой только из-за него»

Нганну заявил, что принял бой против Феррейры только из-за умершего сына.

«Я не могу думать ни о чем, кроме своего сына Коби. Я принял этот бой только из-за него», – сказал чемпион PFL в тяжелом весе Фрэнсис Нганну , который на турнире в Эр-Рияде в первом раунде нокаутировал Ренана Феррейру .

В апреле Нганну сообщил, что потерял 1,5-годовалого сына.

Нганну сбежал из UFC, потерял сына, улетел в нокаут от Джошуа – и спустя три года вернулся в MMA

Нганну вырубил двухметрового нокаутера за три минуты и разрыдался – подрался ради умершего сына