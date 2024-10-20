Нганну – после победы над Феррейрой: «Не могу думать ни о чем, кроме своего сына Коби. Я принял этот бой только из-за него»
Нганну заявил, что принял бой против Феррейры только из-за умершего сына.
«Я не могу думать ни о чем, кроме своего сына Коби. Я принял этот бой только из-за него», – сказал чемпион PFL в тяжелом весе Фрэнсис Нганну, который на турнире в Эр-Рияде в первом раунде нокаутировал Ренана Феррейру.
В апреле Нганну сообщил, что потерял 1,5-годовалого сына.
Нганну сбежал из UFC, потерял сына, улетел в нокаут от Джошуа – и спустя три года вернулся в MMA
Нганну вырубил двухметрового нокаутера за три минуты и разрыдался – подрался ради умершего сына
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports
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