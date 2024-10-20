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Фрэнсис Нганну дебютировал в PFL спустя 1,5 года после подписания контракта и стал чемпионом в первом бою

В Эр-Рияде прошел турнир PFL Battle of the Giants, который возглавил титульный бой в тяжелом весе между Фрэнсисом Нганну и Ренаном Феррейрой.

Нганну победил техническим нокаутом в первом раунде.

Для Нганну это дебют в PFL. Он подписал контракт в мае-2023, а после этого провел два боя в боксе (поражения от Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа).

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Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports
logoMMA
PFL
logoФрэнсис Нганну
Ренан Феррейра
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