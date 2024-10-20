Фрэнсис Нганну выиграл по MMA семь боев подряд. Последний раз он проигрывал в 2018-м
В Эр-Рияде прошел турнир PFL Battle of the Giants, который возглавил титульный бой в тяжелом весе между Фрэнсисом Нганну и Ренаном Феррейрой.
Нганну победил техническим нокаутом в первом раунде. Для него это седьмая победа подряд по MMA.
Последний раз он проигрывал в 2018 году Дерреку Льюису единогласным решением судей на UFC 226.
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Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports
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