Фрэнсис Нганну выиграл по MMA семь боев подряд. Последний раз он проигрывал в 2018-м

В Эр-Рияде прошел турнир PFL Battle of the Giants, который возглавил титульный бой в тяжелом весе между Фрэнсисом Нганну и Ренаном Феррейрой .

Нганну победил техническим нокаутом в первом раунде. Для него это седьмая победа подряд по MMA.

Последний раз он проигрывал в 2018 году Дерреку Льюису единогласным решением судей на UFC 226.

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