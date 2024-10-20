Фрэнсис Нганну провел первый бой по MMA за три года

В Эр-Рияде прошел турнир PFL Battle of the Giants, который возглавил титульный бой в тяжелом весе между Фрэнсисом Нганну и Ренаном Феррейрой .

Нганну выиграл техническийм нокаутом в первом раунде. Для него это первый бой по MMA за три года.

Последний раз Нганну выходил в клетку в январе-2022, когда победил Сирила Гана и защитил пояс чемпиона UFC среди тяжей.

После ухода из UFC Нганну провел два боя, проиграв Тайсону Фьюри и Энтони Джошуа.

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