Нганну – о Федоре: «В топ-3 тяжей в истории MMA. Вряд ли найдется промоутер, который организует наш бой»
Фрэнсис Нганну не верит, что бой с Федором Емельяненко реален.
«Федор Емельяненко в топ-3 лучших ММА-тяжей всех времен. Бой с ним по боксу? Не думаю об этом. Вряд ли найдется промоутер, который это организует», – заявил экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну.
Нганну сбежал из UFC, потерял сына, улетел в нокаут от Джошуа – и спустя три года вернулся в MMA
Фрэнсис Нганну: «Феррейра – великолепный боец, но не настолько как, Джонс и Миочич»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Ушатайка»
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