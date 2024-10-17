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Нганну – о Федоре: «В топ-3 тяжей в истории MMA. Вряд ли найдется промоутер, который организует наш бой»

Фрэнсис Нганну не верит, что бой с Федором Емельяненко реален.

«Федор Емельяненко в топ-3 лучших ММА-тяжей всех времен. Бой с ним по боксу? Не думаю об этом. Вряд ли найдется промоутер, который это организует», – заявил экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну.

Нганну сбежал из UFC, потерял сына, улетел в нокаут от Джошуа – и спустя три года вернулся в MMA

Фрэнсис Нганну: «Феррейра – великолепный боец, но не настолько как, Джонс и Миочич»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: &laquo;Ушатайка&raquo;
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