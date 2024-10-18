Артур Бетербиев: «Иногда меня замыкает на тренировке и я провожу 29 раундов»
Артур Бетербиев хотел бы провести 24-раундовый поединок.
«Меня иногда замыкает. Я иногда могу даже 24... или 29 раундов на тренировке сделать. Поэтому мне бы было просто интересно, смог бы я провести такой длинный поединок.
Когда ты бы закончился мой 24-раундовый бой? Думаю, где-то на 12-м», – сказал абсолютный чемпион мира по боксу Артур Бетербиев.
Артур Бетербиев: «Я не буду отказываться от титула IBF. Защита может произойти раньше реванша»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: телеграм-канал «Ушатайка»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости