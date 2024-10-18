Артур Бетербиев: «Иногда меня замыкает на тренировке и я провожу 29 раундов»

Артур Бетербиев хотел бы провести 24-раундовый поединок.

«Меня иногда замыкает. Я иногда могу даже 24... или 29 раундов на тренировке сделать. Поэтому мне бы было просто интересно, смог бы я провести такой длинный поединок.

Когда ты бы закончился мой 24-раундовый бой? Думаю, где-то на 12-м», – сказал абсолютный чемпион мира по боксу Артур Бетербиев .

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