Бивол запросил немедленный реванш с Бетербиевым (The Ring)
Дмитрий Бивол хочет провести немедленный реванш с Артуром Бетербиевым.
The Ring подтверждает, что Бивол подал запрос в WBC, WBA, IBF и WBO с целью организации немедленного реванша с Бетербиевым.
Основанием для обращения стал спорный результат первого поединка, в котором судейским большинством победу получил Бетербиев.
Бетербиев – о реванше с Биволом: «Конечно, рассматриваю, если его хотят»
Бетербиев – о смене весовой категории: «Мы открыты к таким предложениям»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал «Ушатайка»
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