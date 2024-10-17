Бивол запросил немедленный реванш с Бетербиевым (The Ring)

Дмитрий Бивол хочет провести немедленный реванш с Артуром Бетербиевым.

The Ring подтверждает, что Бивол подал запрос в WBC, WBA, IBF и WBO с целью организации немедленного реванша с Бетербиевым .

Основанием для обращения стал спорный результат первого поединка, в котором судейским большинством победу получил Бетербиев.

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