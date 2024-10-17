Бетербиев – об ожидании решения судей после боя с Биволом: «Неудобный момент. До этого побеждал досрочно»

Артур Бетербиев рассказал, что чувствовал перед вердиктом боя с Дмитрием Биволом.

«Сроки реванша? Честно сказать, не знаю. Не от меня все зависит. Решили после боя с Биволом отдохнуть недельку-две, а потом уже будем разговаривать по следующему бою.

Была ли уверенность в победе, когда объявляли решение? До этого мои бои заканчивались досрочно, не ждали вердикта. Неудобный момент для меня, потому что это впервые», – сказал абсолютный чемпион мира по боксу Артур Бетербиев .

В ночь на 13 октября Артур Бетербиев решением большинства судей победил Дмитрия Бивола и стал абсолютным чемпионом в полутяжелом весе.

Бивол запросил немедленный реванш с Бетербиевым (The Ring)

Поветкин – о поединке Бетербиев – Бивол: «Им нужен реванш. Удача была на стороне Артура»