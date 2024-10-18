Артур Бетербиев: «Я не буду отказываться от титула IBF. Защита может произойти раньше реванша»
Артур Бетербиев может провести бой перед реваншем с Дмитрием Биволом.
«Я не буду отказываться от титула IBF. Будем его защищать.
Мы не торопимся. Сейчас оценим все возможные варианты. Но защита может произойти раньше реванша с Биволом», – заявил абсолютный чемпион мира по боксу Артур Бетербиев.
Ранее появилась информация, что IBF обязала Бетербиева провести защиту титула поединком с немцем Михаэлем Айфертом.
Бетербиев – о потенциальном поединке с Усиком: «Не люблю я эти разговоры. Скорее всего, никогда не перейду в тяжелый вес. Люблю быть легким»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
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