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Артур Бетербиев: «Я не буду отказываться от титула IBF. Защита может произойти раньше реванша»

Артур Бетербиев может провести бой перед реваншем с Дмитрием Биволом.

«Я не буду отказываться от титула IBF. Будем его защищать.

Мы не торопимся. Сейчас оценим все возможные варианты. Но защита может произойти раньше реванша с Биволом», – заявил абсолютный чемпион мира по боксу Артур Бетербиев.

Ранее появилась информация, что IBF обязала Бетербиева провести защиту титула поединком с немцем Михаэлем Айфертом.

Бетербиев – о потенциальном поединке с Усиком: «Не люблю я эти разговоры. Скорее всего, никогда не перейду в тяжелый вес. Люблю быть легким»

Бивол запросил немедленный реванш с Бетербиевым (The Ring)

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
IBF
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Бетербиев – о потенциальном поединке с Усиком: «Не люблю я эти разговоры. Скорее всего, никогда не перейду в тяжелый вес. Люблю быть легким»
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