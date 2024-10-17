Поветкин – о поединке Бетербиев – Бивол: «Им нужен реванш. Удача была на стороне Артура»
Александр Поветкин хочет реванш поединка Бетербиев – Бивол.
«Не могу говорить про судейство, я не судья. Бой был равный. Оба достойные и сильнейшие боксеры мира на данный момент, им нужен реванш. Удача была на стороне Бетербиева.
Поединок Бетербиев – Усик? У них разный вес, но бой мог бы получиться интересным», – заявил олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин.
В ночь на 13 октября Артур Бетербиев решением большинства судей победил Дмитрия Бивола и стал абсолютным чемпионом в полутяжелом весе.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
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