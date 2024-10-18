Рой Джонс – о реванше Усик – Фьюри: «Тайсон может выиграть, если внесет коррективы. Но все зависит от Александра, потому что он контролировал большую часть боя»
Рой Джонс сделал прогноз на второй бой Усика и Фьюри.
«Тайсон Фьюри может внести коррективы и выиграть бой, но все зависит от того, как изменится Александр Усик, потому что он контролировал большую часть первого поединка.
Никогда нельзя позволять менее габаритному бойцу так отталкивать тебя. Думаю, у Усика был правильный план, а Фьюри не понимал, что тот настолько же техничен, как он. Именно это и произошло в тот вечер», – заявил бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший.
Напомним, 21 декабря Усик проведет реванш против Фьюри. Первый бой завершился победой украинца раздельным решением судей.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Betway
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