Рой Джонс – о реванше Усик – Фьюри: «Тайсон может выиграть, если внесет коррективы. Но все зависит от Александра, потому что он контролировал большую часть боя»

Рой Джонс сделал прогноз на второй бой Усика и Фьюри.

«Тайсон Фьюри может внести коррективы и выиграть бой, но все зависит от того, как изменится Александр Усик , потому что он контролировал большую часть первого поединка.

Никогда нельзя позволять менее габаритному бойцу так отталкивать тебя. Думаю, у Усика был правильный план, а Фьюри не понимал, что тот настолько же техничен, как он. Именно это и произошло в тот вечер», – заявил бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший .

Напомним, 21 декабря Усик проведет реванш против Фьюри. Первый бой завершился победой украинца раздельным решением судей.

Фьюри – о команде Усика: «Они почему-то сравнили меня с Путиным»

Фьюри хочет трилогию с Усиком: «Мы обязательно сделаем третий бой. Уверен в этом»